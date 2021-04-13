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Стрельба на границе Румынии с Молдовой: что случилось

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210413/34361779/strelba-na-granitse-romania-moldova-chto-sluchilos.html

Контрабанда сигарет на границе Румынии с Молдовой была пресечена с применением огнестрельного оружия.

КИШИНЕВ, 13 апреля — Sputnik. Румынская пограничная полиция пресекла попытку переправить на территорию Молдовы крупную партию сигарет. Подозреваемым удалось скрыться.

Произошел инцидент ночью, когда злоумышленников заметили у берега реки Прут в районе приграничной коммуны Санта-Маре, Ботошанского уезда. Четыре человека загружали в машину большие пакеты.

Когда они увидели пограничников, то бросили пакеты и машину. Троим подозреваемым удалось пересечь границу с Молдовой на лодке, а один человек скрылся в близлежащем лесу.

"Поскольку указанные люди не подчинились законному требованию полицейских, пограничники была вынуждены использовать оружие, сделав два выстрела в воздух, без каких-либо жертв или материального ущерба", — сообщили в румынской полиции.

Правоохранители обнаружили в брошенной на берегу машине 40 000 сигарет (2 000 пачек) на сумму 19 796 румынских леев. Кроме того, сотрудники Погранполиции конфисковали авто, стоимость которого составляет около 7 500 румынских леев.

По факту случившегося ведется расследование.

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