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В Тирасполе устанавливают причину взрыва в жилом доме

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210413/34366387/v-tiraspole-pytayutsya-razobratsya-v-prichine-vzryva-v-odnom-iz-domov.html

Специалисты выясняют, что за предмет взорвался в одном из городских домов, проводится доследственная проверка и назначен ряд экспертиз.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. В Тирасполе в подвале одного из домов произошел взрыв. О происшествии, в результате которого пострадали двое мужчин, правоохранителям сообщили врачи.

Как выяснилось, пострадавшие - братья, они находились в составе бригады рабочих, трудившихся в подвале дома по улице Ларионова, 45.

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"Один из братьев нашел странный предмет и начал пилить его ножовкой, чтобы убедиться, что тот полностью металлический. Произошел взрыв", - рассказали в МВД Приднестровья.

Мужчины 35 и 44 лет со значительными телесными повреждениями госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз.

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Теги:
взрыв, Тирасполь, Приднестровье

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