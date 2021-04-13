В Тирасполе устанавливают причину взрыва в жилом доме

Происшествия 19:45 13.04.2021 Получить короткую ссылку 62 0 0
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210413/34366387/v-tiraspole-pytayutsya-razobratsya-v-prichine-vzryva-v-odnom-iz-domov.html
Специалисты выясняют, что за предмет взорвался в одном из городских домов, проводится доследственная проверка и назначен ряд экспертиз.
ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. В Тирасполе в подвале одного из домов произошел взрыв. О происшествии, в результате которого пострадали двое мужчин, правоохранителям сообщили врачи. Как выяснилось, пострадавшие - братья, они находились в составе бригады рабочих, трудившихся в подвале дома по улице Ларионова, 45.
"Один из братьев нашел странный предмет и начал пилить его ножовкой, чтобы убедиться, что тот полностью металлический. Произошел взрыв", - рассказали в МВД Приднестровья.
Мужчины 35 и 44 лет со значительными телесными повреждениями госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз.
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