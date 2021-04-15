Видео: десятки обысков по делу о наркоторговле - изъято более миллиона леев

Полиция накрыла крупную группировку, распространяющую наркотики. Раскрыть преступную деятельность удалось с помощью офицера под прикрытием. По результатам обыска изъяты крупные партии наркотических веществ и более миллиона леев.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Кишиневе, Криулянах и Оргеевском районе прошли 16 обысков в домах десяти предполагаемых участников преступной группы, занимающейся продажей марихуаны в особо крупных размерах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

В ведомстве отметили, что за группировкой велась слежка на протяжении четырех месяцев.

"В этот период следователь под прикрытием выполнил несколько контрольных закупок", - уточнили в прокуратуре.

Сообщается также, что последующие обыски прошли при поддержке спецназа Fulger. В результате было изъято 2 и 3 килограмма марихуаны разных видов на общую сумму более 500 тысяч леев.

"Также были изъяты электронные весы, приборы для употребления наркотиков, гашиш, патроны калибра 7,62 мм, несколько единиц холодного оружия и десятки тысяч евро и долларов на общую сумму более миллиона леев", - добавили в прокуратуре.

Все операции проходили под руководством PCCOCS при поддержке следователей Управления расследований "Центр" Национального инспектората расследований, совместно с Генеральным управлением уголовного преследования.

По итогам следственных мероприятий было задержано десять человек, пятерых поместили под арест.

Если их вину докажут, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova