10:22 15 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.88
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Обыски

Видео: десятки обысков по делу о наркоторговле - изъято более миллиона леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210415/34388532/video-desyatki-obyskov-po-delu-i-narkotorgovle-izyato-bolee-milliona-leev.html

Полиция накрыла крупную группировку, распространяющую наркотики. Раскрыть преступную деятельность удалось с помощью офицера под прикрытием. По результатам обыска изъяты крупные партии наркотических веществ и более миллиона леев.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Кишиневе, Криулянах и Оргеевском районе прошли 16 обысков в домах десяти предполагаемых участников преступной группы, занимающейся продажей марихуаны в особо крупных размерах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

В ведомстве отметили, что за группировкой велась слежка на протяжении четырех месяцев.

"В этот период следователь под прикрытием выполнил несколько контрольных закупок", - уточнили в прокуратуре.

Сообщается также, что последующие обыски прошли при поддержке спецназа Fulger. В результате было изъято 2 и 3 килограмма марихуаны разных видов на общую сумму более 500 тысяч леев.

Полкило марихуаны пытались вывезти из Молдовы в Румынию
© Photo : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
В Кишиневе задержаны наркоторговцы с "товаром" на 10 тысяч евро

"Также были изъяты электронные весы, приборы для употребления наркотиков, гашиш, патроны калибра 7,62 мм, несколько единиц холодного оружия и десятки тысяч евро и долларов на общую сумму более миллиона леев", - добавили в прокуратуре.

Все операции проходили под руководством PCCOCS при поддержке следователей Управления расследований "Центр" Национального инспектората расследований, совместно с Генеральным управлением уголовного преследования.

По итогам следственных мероприятий было задержано десять человек, пятерых поместили под арест.

Если их вину докажут, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Полиция раскрыла схему поставки "экзотического" наркотика в Молдову
Заказывал наркотики по почте из-за рубежа: юноше грозит до 15 лет тюрьмы
Видео: наркотики на семь миллионов - полиция накрыла крупную группировку

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Талисманы Зимних Олимпийских игр-2010 в в Ванкувере: снежный человек Куатчи и духи животных - Мига и Суми.
Фото: льдинки, мишки и духи зверей – талисманы Олимпийских игр разных лет
Контрольная проверка сил Черноморского флота в Севастополе — видео
Видео: контрольная проверка сил Черноморского флота в Севастополе
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться