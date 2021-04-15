Видео: десятки обысков по делу о наркоторговле - изъято более миллиона леев

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Кишиневе, Криулянах и Оргеевском районе прошли 16 обысков в домах десяти предполагаемых участников преступной группы, занимающейся продажей марихуаны в особо крупных размерах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
В ведомстве отметили, что за группировкой велась слежка на протяжении четырех месяцев.
"В этот период следователь под прикрытием выполнил несколько контрольных закупок", - уточнили в прокуратуре.
Сообщается также, что последующие обыски прошли при поддержке спецназа Fulger. В результате было изъято 2 и 3 килограмма марихуаны разных видов на общую сумму более 500 тысяч леев.
"Также были изъяты электронные весы, приборы для употребления наркотиков, гашиш, патроны калибра 7,62 мм, несколько единиц холодного оружия и десятки тысяч евро и долларов на общую сумму более миллиона леев", - добавили в прокуратуре.
Все операции проходили под руководством PCCOCS при поддержке следователей Управления расследований "Центр" Национального инспектората расследований, совместно с Генеральным управлением уголовного преследования.
По итогам следственных мероприятий было задержано десять человек, пятерых поместили под арест.
Если их вину докажут, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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