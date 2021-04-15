Семейная пара погибла в автокатастрофе под Окницей

Автомобиль Volkswagen Passat, двигавшийся в направлении Окницы, превысил скорость и, не справившись с управлением на мокрой дороге, врезался в дерево.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Около девяти утра 15 апреля на 29 километре автотрассы R-11 Бричаны-Окница-Атаки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Еще один пострадавший - в больнице.

© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova Серьезное ДТП произошло около девяти утра 15 апреля на трассе Бричаны-Окница-Атаки

"Прибыв на место ДТП, полиция установила, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигавшегося в направлении Окницы, превысил скорость и, не справившись с управлением на мокрой дороге, врезался в дерево на обочине. В результате 37-летний водитель и его 33-летняя супруга погибли на месте. Еще один пассажир, 58 лет, был отправлен в Окницкую районную больницу с многочисленными травмами", - сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавской полиции.

© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova Серьезное ДТП произошло около девяти утра 15 апреля на трассе Бричаны-Окница-Атаки

Также сообщается, что все жертвы ДТП - уроженцы села Клокушна Окницкого района.

В данный момент полиция продолжает работать на месте происшествия.

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