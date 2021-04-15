В Глодянах в подвале жилого дома нашли противотанковую мину

С необходимыми мерами предосторожности боеприпас был вывезен за пределы города и уничтожен направленным взрывом.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Работники коммунальных служб Глодян, проводившие ремонтные работы, обнаружили в подвале одного из жилых домов города противотанковую мину.

© Photo : Poliția Republicii Moldova Противотанковая мина, обнаруженная в Глодянах

"Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно эвакуировали жильцов дома и обратились за помощью с специальную службу Bombteh Генерального инспектората полиции", - сообщается на официальном интернет-ресурсе ведомства.

Позднее объект, напоминающий противотанковую мину ТМ-62 (с содержанием тротила от 8 до 12 килограммов), с необходимыми предосторожностями был вывезен за пределы города и уничтожен направленным взрывом.

В свете этого происшествия молдавская полиция призывает граждан в случае обнаружения подозрительных, потенциально взрывоопасных предметов не перемещать их и не пытаться разобрать, а немедленно сообщить о находке по единому номеру экстренной службы 112.

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