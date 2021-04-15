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ДТП на республиканской трассе R-11 Бричаны-Окница-Атаки

Смертельная авария под Окницей – новые подробности

© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210415/34395231/smertelnaya-avariya-pod-oknitsey-novye-podrobnosti.html

У погибшей в ДТП семейной пары из села Клокушна Окницкого района сиротами остались две дочки – четырех и восьми лет.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. По обновленной информации, предоставленной молдавской полицией, в окницкой районной больнице от многочисленных тяжелых травм скончалась третья жертва автокатастрофы, произошедшей в четверг около девяти утра на республиканской трассе R-11 Бричаны-Окница-Атаки.

Напомним, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигавшегося в направлении Окницы, превысил скорость и, не справившись с управлением на мокрой дороге, врезался в дерево. 37-летний водитель и его 33-летняя супруга погибли на месте. За жизнь пожилой пассажирки врачи боролись еще несколько часов – увы, безуспешно.

Все погибшие в катастрофе проживали в селе Клокушна Окницкого района. У семейной пары остались две дочки четырех и восьми лет.

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Теги:
Окницкий район, ДТП

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