Взрыв на Буюканах: стали известны детали инцидента

Происшествие в одном из районов столицы – поздно вечером прогремел взрыв, теперь полиция разыскивает злоумышленника.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. По факту взрыва на Буюканах в Кишиневе открыто уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в столичном Управлении полиции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в пятницу вечером, около 23.00, на одной из улиц сектора Буюканы.

Уточняется, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

После случившегося открыто уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного хранения оружия.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, начаты поиски нарушителя.

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