Взрыв на Буюканах: стали известны детали инцидента

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. По факту взрыва на Буюканах в Кишиневе открыто уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в столичном Управлении полиции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в пятницу вечером, около 23.00, на одной из улиц сектора Буюканы.
"На место происшествия выехали сотрудники полиции. В зоне взрыва собрали части объекта, который мог быть подорван. Осколки отправлены на криминалистическую экспертизу для определения типа оружия", – говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что в результате этого инцидента никто не пострадал.
После случившегося открыто уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного хранения оружия.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, начаты поиски нарушителя.
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