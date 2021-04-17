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Взрыв на Буюканах: стали известны детали инцидента

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (227)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210417/34419613/vzryv-na-buiucani-stali-izvestny-detali-intsidenta.html

Происшествие в одном из районов столицы – поздно вечером прогремел взрыв, теперь полиция разыскивает злоумышленника.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. По факту взрыва на Буюканах в Кишиневе открыто уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в столичном Управлении полиции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в пятницу вечером, около 23.00, на одной из улиц сектора Буюканы.

"На место происшествия выехали сотрудники полиции. В зоне взрыва собрали части объекта, который мог быть подорван. Осколки отправлены на криминалистическую экспертизу для определения типа оружия", – говорится в сообщении полиции. 
Пистолет
© CC0 / Pixabay / zgmorris13
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Уточняется, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

После случившегося открыто уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного хранения оружия.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, начаты поиски нарушителя.

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Тема:
События Кишинева (227)

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