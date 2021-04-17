Пожар на складе завода в Сынжерей: удалось избежать распространения огня

Пламя вспыхнуло на территории заброшенного склада завода. Площадь этого помещения большая, но спасатели потушили пожар в кратчайшие сроки.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В городе Сынжерей ликвидировали возгорание на территории пекарного завода.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, звонок в Единую службу спасения 112 поступил ранним утром – в 05.31.

"По первой информации, загорелись деревья на территория пекарного завода. На место происшествия прибыли два экипажа спасателей, обнаружившие, что на самом деле возгорание произошло на заброшенном холодильном складе", – добавили в ГИЧС.

Пожарные сумели локализировать возгорание к 06.44. Общая площадь склада – 120 квадратных метров.

Как уточнили в ведомстве, во время пожара никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova