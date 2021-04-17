Пожар на складе завода в Сынжерей: удалось избежать распространения огня

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В городе Сынжерей ликвидировали возгорание на территории пекарного завода.
Как отметили в ведомстве, звонок в Единую службу спасения 112 поступил ранним утром – в 05.31.
"По первой информации, загорелись деревья на территория пекарного завода. На место происшествия прибыли два экипажа спасателей, обнаружившие, что на самом деле возгорание произошло на заброшенном холодильном складе", – добавили в ГИЧС.
Пожарные сумели локализировать возгорание к 06.44. Общая площадь склада – 120 квадратных метров.
Как уточнили в ведомстве, во время пожара никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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