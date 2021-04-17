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Пожар на складе в Сынжерей

Пожар на складе завода в Сынжерей: удалось избежать распространения огня

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пламя вспыхнуло на территории заброшенного склада завода. Площадь этого помещения большая, но спасатели потушили пожар в кратчайшие сроки.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В городе Сынжерей ликвидировали возгорание на территории пекарного завода.

Пожарная машина
© Sputnik / Osmatesco
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Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, звонок в Единую службу спасения 112 поступил ранним утром – в 05.31.

"По первой информации, загорелись деревья на территория пекарного завода. На место происшествия прибыли два экипажа спасателей, обнаружившие, что на самом деле возгорание произошло на заброшенном холодильном складе", – добавили в ГИЧС. 

Пожар на складе в Сынжерей
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар на складе в Сынжерей

Пожарные сумели локализировать возгорание к 06.44. Общая площадь склада – 120 квадратных метров. 

Как уточнили в ведомстве, во время пожара никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Пожар на складе в Сынжерей
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар на складе в Сынжерей

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