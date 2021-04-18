Видео: снова ТикТок – девушка получила перелом, снимая ролик

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Несовершеннолетняя девушка попала под колеса автомобиля, пытаясь снять ролик для приложения TikTok. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 17 апреля в Бельцах.
"Четверо молодых людей в возрасте 17-18 лет пытались снять видеоролик для приложения TikTok на проезжей части перед торговым центром в Бельцах. В какой-то момент автомобиль Mercedes, в котором находились двое других 18-летних парней, сбил 17-летнюю девушку, находившуюся на пешеходном переходе", – говорится в сообщении полиции.
В результате, как уточнили в полиции, несовершеннолетняя девушка получила перелом ноги и была вынуждена обратиться в скорую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель рискует получить штраф до 32 500 леев или тюремное заключение на срок до 3 лет с лишением (или без) права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.
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