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Экипаж SMURD

Фото: авиакатастрофа вблизи Вадул луй Водэ - на борту были два человека

© Photo : Facebok / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210418/34431324/aviakatastrofa-vblizi-vadul-luy-voda-na-bortu-byli-dva-cheloveka.html

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали, что случилось с экипажем авиасудна, рухнувшего недалеко от молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В воскресенье вблизи аэродрома в Вадул луй Водэ рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

По предварительной информации, самолет потерпел крушение после взлета на высоту 200-300 метров.

"Звонок в службу 112 поступил в 12.45. На место отправились две бригады спасателей. Экипаж сумел выбраться самостоятельно, их не потребовалось освобождать", – говорится в сообщении ГИЧС. 

Как уточнили в ведомстве, после удара о землю взрыва или пожара не произошло.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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