Фото: авиакатастрофа вблизи Вадул луй Водэ - на борту были два человека

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали, что случилось с экипажем авиасудна, рухнувшего недалеко от молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В воскресенье вблизи аэродрома в Вадул луй Водэ рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

По предварительной информации, самолет потерпел крушение после взлета на высоту 200-300 метров.

"Звонок в службу 112 поступил в 12.45. На место отправились две бригады спасателей. Экипаж сумел выбраться самостоятельно, их не потребовалось освобождать", – говорится в сообщении ГИЧС.

Как уточнили в ведомстве, после удара о землю взрыва или пожара не произошло.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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