Видео: на границе Украины и Молдовы обнаружен шланг для перегонки спирта

Спиртопровод диаметром 32 миллиметра был проложен на глубине 1 метра, всего пограничникам удалось демонтировать более 100 метров шланга.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили трубопровод, который, вероятно, готовился для незаконной транспортировки спирта через границу Украины на территорию Молдовы.

В ходе проверки сотрудникам пограничной службы Украины удалось обнаружить пластиковый шланг диаметром 32 миллиметра, который находился на глубине одного метра под землей. Трубопровод скорее всего готовили для незаконного перемещения спирта. Предполагается, что его не успели использовать, поскольку в середине шланг был сухим и не имел характерных запахов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Чтобы демонтировать трубопровод, пограничникам пришлось привлечь специальную технику. Всего из-под земли военнослужащие достали более 100 метров шланга, который пролегал от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области.

Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к возможной противоправной деятельности, продолжаются.

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