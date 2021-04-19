В Приднестровье задержали торговцев поддельными справками о ПЦР-тестировании

Фальшивые документы о прохождении ПЦР-теста были выданы одной из частных клиник Молдовы. Выяснилось, что стоимость такой справки – 50 условных единиц.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. В Приднестровье задержали торговцев поддельными документами о прохождении ПЦР-тестов. Оперативники МВД региона выяснили: справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус изготавливали в частной клинике Молдовы.

"За 50 у.е. предприимчивые бизнесмены вручали покупателям заветный документ с отрицательным результатом теста на COVID-19. В момент незапланированной встречи с правоохранителями на руках у нелегальных торговцев оказалось пять поддельных справок", – рассказали в ведомстве.

На границе в Первомайске подобный ценный товар обнаружили сотрудники госбезопасности региона у одного из частных перевозчиков несколькими днями ранее, 16 апреля. Справки оказались, как и требуется, с отрицательным результатом. Выданы московскими лабораториями. Штампы и печати – в наличии. Не хватало только личных данных пациента, кому якобы проводилось тестирование.

По обоим фактам изготовления и сбыта фальшивых документов оперативники проводят проверку. Инициативным бизнесменам и их покупателям может грозить уголовная ответственность.

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