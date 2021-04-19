Подробности ДТП в Кишиневе, в результате которого перевернулся микроавтобус

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В ДТП на Ботанике попали четыре автомобиля, пострадала 39-летняя женщина, которую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в 14.40 на перекрестке улиц Дечебала и Трандфирилор, в которое попали четыре автомобиля: Skoda, Mercedes, Toyota и Honda. В результате столкновения микроавтобус Mercedes перевернулся", – отметили в полиции.

На место прибыли специализированные службы: две кареты скорой помощи, пожарные и полицейские.

"Предварительно в результате ДТП различные травмы получил один человек – водитель Honda – 39-летняя женщина, которую доставили в больницу", – отметили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства аварии. В зависимости от тяжести травм, которые получила женщина, виновный водитель понесет наказание согласно местному законодательству.

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