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Полиция получила 52 машины

В Кишиневе автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребенка

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210419/34446525/V-Kishineve-avtomobil-nasmert-sbil-10-letnego-rebenka.html

Десятилетний мальчик умер от удара автомобилем, которым управлял 20-летний мужчина. Водитель задержан. Открыто уголовное дело.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Авария произошла в 17.25 в понедельник на Балканском шоссе в столице. 20-летний водитель автомобиля Honda сбил ребенка, оказавшегося на проезжей части. В результате столкновения мальчика отбросило в проезжавший во встречном направлении КамАЗ.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель был доставлен в Инспекторат полиции для допроса.

Открыто уголовное дело по статье 264 УК РМ "Управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения или в состоянии опьянения, вызванного другими веществами", часть 3.

Она предусматривает ответственность за "отказ, сопротивление или уклонение водителя транспортного средства от проведения теста на алкоголь, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и его характер или от взятия биологических проб на анализ в рамках этого медицинского освидетельствования".

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