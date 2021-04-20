Распустил кулаки из-за непонравившейся музыки: теперь меломана ждет наказание

Житель села Кицканы вызвал такси, чтобы добраться в другой район населенного пункта, а вместо этого угодил к местным правоохранителям.

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – Sputnik. Житель села Кицканы из-за музыки, которая ему не понравилась во время поездки в такси, устроил драку. В Управлении внутренних дел города Бендеры по факту хулиганства ведется доследственная проверка.

"Пассажиру, жителю села Кицканы, не понравилась играющая в автомобиле мелодия. В адрес водителя стали сыпаться оскорбления. На просьбу таксиста не вести себя так агрессивно и грубо клиент отреагировал неадекватно. Мужчина ударил водителя кулаком по голове", – рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Таксист остановил авто, предложил буйному клиенту покинуть салон. Однако и на улице разбирательства продолжились. Пассажир нанес водителю еще несколько ударов по голове, порвал шапку и майку. Во время потасовки таксист успел нажать "тревожную кнопку".

К месту происшествия приехали коллеги-таксисты, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Хулигана доставили в местное отделение для разбирательства.

Видимых признаков опьянения у 49-летнего жителя Кицкан не было. Выяснилось, он уже привлекался к административной ответственности.

У пострадавшего врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и шеи.

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