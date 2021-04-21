Сильный пожар в Кишиневе - горит склад

Сильный пожар вспыхнул этим утром в столичном секторе Ботаника. По предварительным данным горит склад лакокрасочных материалов.
В стране предприняты действенные меры, которые продемонстрировали, что проблемы иностранных граждан Российская Федерация решает четко, оперативно и справедливо, считает собеседник Sputnik Молдова.
В поединке за бронзовую медаль молдавский борец Максим Сакулцан одолел белорусского спортсмена Андрея Бекренева.
Коллекция насчитывает 87 моделей бронетехники времен Великой Отечественной войны, чтобы ее собрать, потребовалось более двух лет.
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