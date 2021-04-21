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Incendiu pe strada Calea Basarabiei din Chișinău

Сильный пожар в Кишиневе - горит склад

© Sputnik / Maria Dimineț
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210421/34463591/Silnyy-pozhar-v-Kishineve---gorit-sklad.html

Сильный пожар вспыхнул этим утром в столичном секторе Ботаника. По предварительным данным горит склад лакокрасочных материалов.

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