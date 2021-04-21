Сильный пожар в Кишиневе - горит склад

В стране предприняты действенные меры, которые продемонстрировали, что проблемы иностранных граждан Российская Федерация решает четко, оперативно и справедливо, считает собеседник Sputnik Молдова.

В поединке за бронзовую медаль молдавский борец Максим Сакулцан одолел белорусского спортсмена Андрея Бекренева.

Коллекция насчитывает 87 моделей бронетехники времен Великой Отечественной войны, чтобы ее собрать, потребовалось более двух лет.