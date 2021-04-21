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Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău

Фото, видео: сильный пожар в Кишиневе – горит склад

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210421/34463591/silnyy-pozhar-v-kishineve-gorit-sklad.html

Сильный пожар вспыхнул этим утром в столичном секторе Ботаника. По предварительным данным, горит склад лакокрасочных материалов.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Утром в среду, примерно около 7.00, на складе, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе, вспыхнул пожар.

Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу уточнила для Sputnik Moldova, что речь идет о складе лакокрасочных материалов.

"Это вызов повышенной сложности. Горит склад с красками на улице Каля Басарабией, 30. На место выехали необходимые силы", – заявила Пушкашу.
Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău

На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена 3-я категория сложности. Площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров.

Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău

Информации о наличии жертв не поступало, сообщают в ГИЧС.

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