Фото, видео: сильный пожар в Кишиневе – горит склад

Сильный пожар вспыхнул этим утром в столичном секторе Ботаника. По предварительным данным, горит склад лакокрасочных материалов.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Утром в среду, примерно около 7.00, на складе, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе, вспыхнул пожар.

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу уточнила для Sputnik Moldova, что речь идет о складе лакокрасочных материалов.

"Это вызов повышенной сложности. Горит склад с красками на улице Каля Басарабией, 30. На место выехали необходимые силы", – заявила Пушкашу.

На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена 3-я категория сложности. Площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров.

Информации о наличии жертв не поступало, сообщают в ГИЧС.

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