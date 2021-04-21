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Пожар в Кишиневе на улице Каля Басарабией

Масштабный пожар в Кишиневе — что сейчас происходит на Каля Басарабией

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В столице пожарные борются с огнем, на месте возгорания работают более 60 сотрудников экстренных служб, смотрите прямую трансляцию с места пожара на Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Утром в среду, примерно около 7.00, на складе, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе, вспыхнул пожар.

Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места тушения возгорания.

На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена 3-я категория сложности. Площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров.

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Теги:
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