Масштабный пожар в Кишиневе — что сейчас происходит на Каля Басарабией

Происшествия
Получить короткую ссылку
20500
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/15/34463921.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/incidents/20210421/34464556/live-masshtabnyj-pozhar-v-kishineve-chto-sejchas-proishodit-na-kalya-basarabiej.html
В столице пожарные борются с огнем, на месте возгорания работают более 60 сотрудников экстренных служб, смотрите прямую трансляцию с места пожара на Sputnik Молдова.
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Утром в среду, примерно около 7.00, на складе, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе, вспыхнул пожар.
Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места тушения возгорания.
На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена 3-я категория сложности. Площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova