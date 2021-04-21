Огненный хоррор: топ самых крупных пожаров, произошедших в Кишиневе

Пожар, который вспыхнул утром 21 апреля в Кишиневе, был виден практически со всех районов столицы. Огромный столб дыма и языки пламени напугали кишиневцев. Sputnik Молдова вспомнил самые крупные пожары последних лет, произошедшие в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Утро 21 апреля в Кишиневе началось с масштабного пожара, который вспыхнул на складе лакокрасочных материалов на улице Каля Басарабией, 30. Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 07.19.

Для тушения возгорания задействовали 60 пожарных и 15 единиц техники. Пожару присвоили третью категорию сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Жертв не выявлено.

Пожар в Кишиневе: подробности спецоперации по тушению возгорания>>>

"Пожар локализован в 08.57. Благодаря усилиям пожарных, огонь больше не распространяется. Специалисты продолжают работать на месте для ликвидации возгорания. Обстоятельства и причины пожара выясняются", – отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Sputnik Молдова вспомнил самые крупные пожары за последние годы, которые потрясли молдавскую столицу.

Утерянная в пожаре филармония

Самым масштабным пожаром 2020 года в Молдове оказалось возгорание в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в Кишиневе. Ее легендарная концертная площадка и сцена знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.

Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Здание не подлежит реконструкции, возможно лишь его восстановление. Но власти заверили: культурный центр как всеобщее историческое наследие и достояние будет воссоздан на том же месте.

Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.

Пожар у Театра оперы и балета

Совсем недавно, 15 сентября, произошло возгорание на стройке по улице Триколорулуй, прямо рядом со зданием Театра оперы и балета имени Марии Биешу. Густой дым валил с верхних этажей строящегося дома в центре столицы.

Огонь охватил листы полистирола, которые находились на крыше здания, на уровне 10-го этажа. Пожар удалось ликвидировать довольно быстро, никто не пострадал.

Возгорание на территории завода "Мезон"

Вечером 8 января 2020 года произошел пожар на территории завода "Мезон", расположенного в столичном секторе Рышкань.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров. Жертв не было.

По информации Sputnik, произошло возгорание электропроводки в четвертом блоке – в мастерской по росписи и гравировке бутылок, расположенной на первом этаже.

Объятые пламенем поля

Осень 2019 года запомнилась частыми возгораниями сухой растительности, в частности в Кишиневе. Столицу неоднократно накрывал смог.

К примеру, 1 сентября огонь вплотную приблизился к жилым домам в пригороде молдавской столицы Думбраве. Тогда на тушение направили три пожарных расчета, которые за два часа локализовали возгорание.

Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считаные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

К слову, один из крупнейших таких пожаров был зарегистрирован в 2017 году. Поздно вечером 9 июля вспыхнул огонь на свалке в Прункул (муниципий Кишинев). Тогда по тревоге был поднят весь гарнизон столичных пожарных, так как огонь быстро распространился на огромной площади.

На место ЧП незамедлительно прибыли 17 спецрасчетов. Сгорело три из пяти гектаров сухих веток деревьев, складированных там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. После тушения пожара сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы дежурили несколько дней подряд на месте для предотвращения повторения возгорания.

Два серьезнейших эпизода в один день

В Кишиневе 20 апреля 2018 года практически одновременно произошло сразу два пожара. Первым загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа.

Дым от пожара в Институте микробиологии видел весь Кишинев - видео >>>

А уже в 13.13 поступило новое сообщение — загорелось здание торгового центра Lunedor, который расположен на улице Измаильская, 89/1. Пожар ликвидировали за час. Огонь успел распространиться более чем на 500 квадратных метров облицовки фасада и крыши.

Республиканский стадион в огне

Рано утром 24 июля 2017 года по тревоге весь гарнизон столичных пожарных работал над ликвидацией огня на республиканском стадионе в Кишиневе. В общей сложности пламя охватило территорию около шести тысяч квадратных метров, на которой складировались сломанные ветки после апрельского снегопада.

С огнем спасатели боролись в течение пяти часов. Рассматривалось несколько версий произошедшего, в том числе поджог.

Пожар на Центральном рынке

В мае 2016 года было зафиксировано возгорание в центре Кишинева. Над ликвидацией пожара трудились 15 спецрасчетов и 60 спасателей.

Огонь вспыхнул на третьем этаже частного магазина, внутри которого находились легковоспламеняющиеся материалы. Площадь возгорания была очень большой, но обошлось без жертв.

Объятый огнем склад на Чеканах

Сильнейший пожар, произошедший 11 ноября 2016-го в столичном секторе Чеканы на одном из складов, унес жизнь двух человек.

Возгорание было зарегистрировано на четвертом этаже, но затем пламя перекинулось и на помещения пятого этажа. Для поиска людей, которые могли находиться в горящем здании, организовали три группы спасателей.

Им удалось обнаружить двух человек без сознания. Их спасли, но при исполнении служебного долга погиб один из пожарных — 28-летний Иван Ногайлык, который первым вошел в охваченное огнем и дымом здание.

После смерти пожарного из-за серьезного риска для безопасности и жизни его коллег было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь на следующий день пожарные снова смогли войти в здание, а вечером полностью ликвидировать пожар. Спустя несколько дней спасатели обнаружили в здании тело женщины, работавшей на складе.

Всего огонь уничтожил около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) располагалась на четвертом этаже здания. После этого прокуратура открыла два уголовных дела по факту пожара и несоблюдения противопожарной безопасности и защиты труда.

Взрыв и пожары от газовых баллонов

В январе 2016 года на Центральном рынке в кафе La Soacra произошел взрыв газового баллона. В результате этого происшествия в больницы было доставлено около двух десятков человек, большую часть которых пришлось госпитализировать. У пациентов были ожоги 15-20% тела, а троих пострадавших сначала поместили в реанимацию, а затем перевезли на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три отправленные туда женщины.

Этот случай не единичный, хотя он и стал показательным. После ЧП в La Soacra в 2017 году произошел взрыв газового баллона в селе Хрубна Ноуэ Фалештского района. Тогда на воздух взлетел жилой дом, погибла четырехлетняя девочка. А 2018-й запомнился аналогичной трагедией в Кишиневе. Все случилось ночью 6 октября 2018 года в Кишиневе на 16-м этаже дома по адресу: Московский проспект, 11. Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП. Взрыв произошел из-за невыключенной газовой плиты с незаконно установленным газовым баллоном. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Согласно местному законодательству газовые баллоны запрещено устанавливать в домах повышенной этажности.

© Sputnik Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения

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