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Пожар на улице Каля Басарабией

Пожар на складе в Кишиневе: на месте возгорания слышны хлопки

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Смотрите в прямой трансляции Sputnik Молдова, что происходит на месте тушения пожара на складе с лакокрасочной продукцией.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Тушение пожара на складе с лакокрасочной продукцией на столичной улице Каля Басарабией продолжается. Попеременно на месте происшествия слышны хлопки и в черных столбах дыма появляются высокие языки пламени. Пожарные активно работают на месте происшествия для ликвидации возгорания.

По информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, создано четыре боевых сектора из бригад Службы противогазовой и противодымной защиты, которые работают одновременно, чтобы потушить огонь в очаге возгорания.

"Изнутри склада вытекло более 40 литров ацетона, а несколько контейнеров с легковоспламеняющимися жидкостями подверглись механическому взрыву из-за пожара. Для предотвращения утечки легковоспламеняющихся жидкостей, а также для тушения вспышек пожарные используют песок", – уточнили в Генинспекторате.

Звонок о пожаре на складе в Единую службу спасения 112 поступил в 07.19.

Для тушения возгорания задействовали 60 пожарных и 15 единиц техники. Пожару присвоили третью категорию сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Жертв не выявлено.

Пожар в Кишиневе: подробности спецоперации по тушению возгорания>>>

"Пожар локализован в 08.57. Благодаря усилиям пожарных огонь больше не распространяется. Специалисты продолжают работать на месте для ликвидации возгорания. Обстоятельства и причина пожара выясняются", – отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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