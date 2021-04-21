Опубликовано видео задержания подозреваемых в причастности к взрыву в Кишиневе

Полиция опубликовала видео операции по задержанию двоих подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел 16 апреля в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Подозреваемые в причастности к взрыву, который произошел 16 апреля в столичном секторе Буюканы, – 67-летний мужчина и его 32-летний сын. Они были задержаны на 72 часа. Об этом сообщили в среду в Генинспекторате полиции МВД Молдовы.

"Одного из подозреваемых задержали в коммуне Ставчены, а другого – в Кишиневе. Их задержали на 72 часа. Полиции и прокуратуре предстоит установить все обстоятельства дела, а также причастность других лиц", – отметили в полиции.

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Инцидент произошел 16 апреля около 23.00 на одной из улиц сектора Буюканы. "На месте взрыва найдены части объекта, который, предположительно, был подорван. Осколки отправлены на криминалистическую экспертизу для определения типа оружия", – говорится в сообщении полиции.

В результате этого инцидента никто не пострадал. После случившегося открыто уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного хранения оружия.

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