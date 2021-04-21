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Incendiu de proporții pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinău

Пожар в Кишиневе: работа огнеборцев продолжается

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (235)
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Sputnik Молдова
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Пожарные продолжают разбирать завалы и тушить огонь на складе лакокрасочных изделий в Кишиневе. В работах задействовано 60 спасателей.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. После 12 часов непрерывной работы сотрудники Государственного инспектората чрезвычайных ситуаций продолжают борьбу с огнем на складе, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости и краска. 

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Сотрудники ГИЧС производят разборку и демонтаж металлической обшивки, чтобы добраться до очагов возгорания внутри здания. На месте ликвидации пожара задействованы 60 сотрудников ГИЧС и 15 единиц техники. 

"Пострадавших в результате пожара нет", - сообщает пресс-служба ГИЧС. 


После завершения тушения специалисты Экспериментальной пожарной лаборатории исследуют все обстоятельства возникновения очага возгорания.

Звонок о пожаре на складе по улице Каля Басарабией в Кишиневе поступил в Единую службу спасения 112 в 07.19 в среду. Пожару присвоили третью категорию сложности. Благодаря слаженным усилиям спасателей, огонь удалось локализовать уже в 08.57.

По предварительным оценкам, площадб пожара составила не менее 2 тысяч квадратных метров.

 

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Тема:
События Кишинева (235)

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