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В Комрате на пешеходном переходе сбили ребенка

Фото: в Комрате на пешеходном переходе сбили ребенка

© Sputnik / Maxim Topal
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210422/34479794/v-komrate-na-peshekhodnom-perekhode-sbili-rebenka.html

Школьника, направлявшегося утром на учебу, сбил автомобиль прямо возле лицея. Трагедия разыгралась на глазах отца ребенка.

КОМРАТ, 22 апр – Sputnik, Максим Топал. Сообщение об аварии, которая случилась на улице Ленина прямо возле теоретического лицея имени Третьякова, поступило в полицию в 07.58.

В Комрате на пешеходном переходе сбили ребенка
© Sputnik / Maxim Topal
Трагедия случилась на улице Ленина прямо возле теоретического лицея имени Третьякова

Как рассказала Sputnik директор учебного заведения Полина Пынтя, все произошло на глазах отца 13-летнего ребенка. Свидетелем случившегося стала также завуч лицея. 

"Его папа стоял напротив. Отпустил ребенка, чтобы тот перешел по пешеходному переходу. Целый ряд машин остановился, чтобы пропустить, но один из водителей объехал машины. Ни ребенок не видел летевшей машины из-за остановившегося транспорта, ни водитель не видел ребенка, идущего через дорогу", – сказала Пынтя.
В Комрате на пешеходном переходе сбили ребенка
© Sputnik / Maxim Topal
Виновник ДТП – 24-летний житель села Чок-Майдан, Комратского района

По словам очевидцев, удар был сильным и пришелся на бедро ребенка.

"Он был в сознании, разговаривал, крови не было. Обычно на этом месте стоят карабинеры, которые помогают людям переходить через дорогу, останавливая транспорт, но этим злополучным утром как назло никого не было", – добавила директор лицея.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе управления полиции Гагаузии, виновник ДТП – 24-летний житель села Чок-Майдан, Комратского района. В результате происшествия ребенка доставили в районную больницу Комрата.

В полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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