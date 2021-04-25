Видео: кошмарное ДТП в Бельцах: двое полицейских в тяжелом состоянии

Большая скорость авто, водитель не справился с управлением транспортного средства. В итоге – ДТП: один полицейский сбит, другой оказался зажат между двумя машинами. Оба в тяжелом состоянии. Еще двое патрульных госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Ночное ДТП в Бельцах: четверо полицейских пострадали в результате серьезной аварии – двое из них в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Инцидент произошел ночью, в 01.55. Патрульные управления "Север" Национального инспектората общественной безопасности, находясь на улице Аэродромной в муниципии Бельцы, остановили автомобиль марки Opel. Управлял машиной 19-летний парень, а на пассажирском кресле находился его 20-летний товарищ.

"Тест показал наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе 0,8 миллиграммов на литр", – отметили в инспекторате.

В ведомстве сообщили, что для эвакуации машины на специальную стоянку потребовалось вмешательство другого экипажа полиции.

"Прибыв на место, второй экипаж полиции продолжил процедуру оформления документов вместе с коллегами из первого. При этом на служебных автомобилях были включены проблесковые маячки", – уточнили в структуре.

В этот момент с улицы Штефана чел Маре на Ародромную на большой скорости вылетел автомобиль Toyota. Водитель машины не справился с управлением и врезался в припаркованные на тротуаре транспортные средства, сбив 28-летнего полицейского и зажав между двумя машинами еще одного, 31-летнего сотрудника правоохранительных органов. Двое других полицейских, а также люди, находившиеся на месте аварии, получили различные травмы.

"Выяснилось, что за рулем Toyota находился 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения – 0,77 миллиграмма на литр. В машине была и пассажирка в возрасте 47 лет", – сообщили в полиции.

Первоначально, как уточнили в инспекторате, водитель Toyota пытался солгать, заявляя, что за рулем находилась женщина, но после удалось установить, что во время ДТП именно 35-летний мужчина управлял автомобилем Toyota в состоянии алкогольного опьянения.

"На данный момент двое полицейских находятся в больнице скорой помощи Бельц в тяжелом состоянии. Еще двое сотрудников правоохранительных органов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – сообщили в инспекторате.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого должно пройти расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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