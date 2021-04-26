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Plane spotting 2014

Видео: опубликованы кадры крушения самолета вблизи Вадул луй Водэ

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/12/31715524.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210426/34539638/video-opublikovany-kadry-krusheniya-samoleta-vblizi-vadul-luy-vode.html

Момент крушения учебно-тренировочного самолета Festival R40 недалеко от Вадул луй Водэ попал на видео.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Видеоролик, на котором виден момент падения самолета, опубликовали в Telegram-канале молдавского сообщества любителей гражданской авиации Runway08.

На видео видно, как после нескольких минут полета и попытки совершения виража, самолет теряет скорость и сваливается в штопор.

Напомним, 18 апреля вблизи аэродрома в Вадул луй Водэ рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека.

Сообщалось, что самолет потерпел крушение после взлета на высоту 200-300 метров. К счастью, после удара о землю ни взрыва, ни пожара не произошло. Экипаж сумел выбраться самостоятельно, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. 

 

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