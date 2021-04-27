Украли деньги и спрятали в печи: часть из них теперь не восстановить

Двое несовершеннолетних жителей Яловенского района украли в одном из частных домов доллары и спрятали их в печи местного агропредприятия. Но никто из них не ожидал того, что в итоге случилось.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Двое несовершеннолетних находятся под следствием по факту похищения нескольких тысяч долларов. Подростки спрятали украденное в печи. Некоторые купюры уже невозможно восстановить.

"В конце марта в полицию Яловен от жителя города поступило заявление о том, что неизвестные украли из его дома 8000 долларов. Прибыв на место, полиция установила, что подозреваемые проникли в дом и украли деньги из сумки", – пояснили в полиции. © Sputnik / Rodion Proca Еще один эпизод дела о "краже миллиарда" передан в суд: кто среди фигурантов

В ходе расследования личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое несовершеннолетних 13 и 16 лет из Яловенского района.

"На допросе в полиции несовершеннолетние заявили, что часть денег была потрачена на питание, а часть спрятана в печи сельскохозяйственного завода", – отметили в полиции.

Как видно на кадрах, опубликованных правоохранительными органами, часть денег в итоге сгорела.

Уголовное производство продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

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