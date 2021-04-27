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Скорая помощь, архивное фото

Жительница Бендер приревновала мужа к молодой коллеге, выследила и напала на нее

Sputnik / Стас Этвеш
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210427/34545427/zhitelnitsa-bender-prirevnovala-muzha-k-molodoy-kollege-vysledila-i-napala-na-nee.html

Жертве нападения пришлось вызывать на помощь скорую после побоев. Теперь ревнивой зачинщице драки предстоит ответить по закону.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В одном из центральных скверов Бендер женщина средних лет неожиданно напала на другую горожанку и стала со злостью ее избивать. Как оказалось, женщина 56 лет приревновала своего мужа к его коллеге. Дождалась, когда 38-летняя соперница возвращалась с работы, и напала на нее.

"Избивала сначала сумкой и руками, вырывая волосы, потом, повалив на землю, – коленями по голове", – рассказали подробности сцены избиения в пресс-центре МВД Приднестровья.

Такси
© Sputnik / Артем Житенев
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Как сообщили в правоохранительном ведомстве, шум и крики услышали прохожие. Они и разняли дерущихся женщин.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Во время разбирательства в Управлении внутренних дел города Бендеры она почувствовала себя плохо. Медики скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица и коленей.

В настоящее время в отделе дознания проводят разбирательство, по окончании которого зачинщица конфликта за свой поступок ответит по закону.

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Теги:
ревность, драка, Приднестровье

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