Жительница Бендер приревновала мужа к молодой коллеге, выследила и напала на нее

Жертве нападения пришлось вызывать на помощь скорую после побоев. Теперь ревнивой зачинщице драки предстоит ответить по закону.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В одном из центральных скверов Бендер женщина средних лет неожиданно напала на другую горожанку и стала со злостью ее избивать. Как оказалось, женщина 56 лет приревновала своего мужа к его коллеге. Дождалась, когда 38-летняя соперница возвращалась с работы, и напала на нее.

"Избивала сначала сумкой и руками, вырывая волосы, потом, повалив на землю, – коленями по голове", – рассказали подробности сцены избиения в пресс-центре МВД Приднестровья.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, шум и крики услышали прохожие. Они и разняли дерущихся женщин.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Во время разбирательства в Управлении внутренних дел города Бендеры она почувствовала себя плохо. Медики скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица и коленей.

В настоящее время в отделе дознания проводят разбирательство, по окончании которого зачинщица конфликта за свой поступок ответит по закону.

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