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Мигалка полиции

Дерзкий грабеж в центре Кишинева: что произошло

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства происшествия в центре молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Неизвестный предположительно с оружием в руках ограбил офис кредитной компании в центре Кишинева.

Экспертиза: Кто совершает в Молдове грабежи и разбойные нападения
© Sputnik
"Экспертиза": Кто совершает в Молдове грабежи и разбойные нападения

Как сообщили Sputnik в пресс-службе столичной полиции, информация об инциденте, который произошел на улице Митрополита Варлаам, поступила во вторник после обеда.

"Неизвестный с предметом, похожим на оружие, похитил сумму в 11 тысяч леев, после чего скрылся с места происшествия", – сообщили в полиции.

Обстоятельства происшествия, как уточнили в правоохранительных органах, выясняются.

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