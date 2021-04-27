Дерзкий грабеж в центре Кишинева: что произошло

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Неизвестный предположительно с оружием в руках ограбил офис кредитной компании в центре Кишинева.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе столичной полиции, информация об инциденте, который произошел на улице Митрополита Варлаам, поступила во вторник после обеда.
"Неизвестный с предметом, похожим на оружие, похитил сумму в 11 тысяч леев, после чего скрылся с места происшествия", – сообщили в полиции.
Обстоятельства происшествия, как уточнили в правоохранительных органах, выясняются.
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