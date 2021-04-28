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Пожилые люди в масках в подземном переходе, архивное фото.

Телефонные мошенники ограбили молдавского пенсионера на 10 тысяч долларов

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210428/34556069/Telefonnye-moshenniki-ograbili-moldavskogo-pensionera-na-10-tysyach-dollarov.html

История пенсионера из Хынчешт, который из-за телефонных мошенников остался практически без всех средств, которые копил в течение нескольких лет.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. В одном из последних эпизодов телефонного мошенничества в Молдове жертвой стал 83-летний житель Хынчешт. Мужчина лишился 176 тысяч леев (9840 долларов по текущему курсу Нацбанка республики), которые, по его словам, он накопил из своей пенсии. Деньги хранились на банковской карте. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД страны.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
Предупреждение полиции: в Молдове участились случаи мошенничества

"Они (мошенники – прим. ред.) обманули меня и сняли мои деньги. Пока я разговаривал с ними по Viber, они сняли мои деньги, накопленные за два года", – рассказывает жертва мошенников.

Пенсионер обратился в полицию 27 апреля. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 26 апреля примерно в 18.00 жертве позвонил человек, который представился сотрудником одного из коммерческих банков, спросив, в каком банке у мужчины открыты счета. Пострадавший доверился злоумышленнику.

"В последствии мужчина сообщил неизвестному лицу номер карты и код от нее. На карте было 182 тысячи леев", – отметили в полиции.

В результате переговоров с представителями банка сотрудники правоохранительных органов выяснили, что со счета жертвы с 18.00 до 19.00 произведено восемь операций.

"Денежную сумму сняли в городе Москве (Российская Федерация), использовав систему денежных переводов "Эльдорадо". Полиция ведет расследование, чтобы найти подозреваемых", – отметили в инспекторате.  

Участившиеся случаи телефонного мошенничества

Мошеннические звонки от имени местных банков – афера, к которой все чаще прибегают злоумышленники. Они используют телефон для осуществления различных мошеннических сценариев, отметили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Полиция предупреждает о телефонном мошенничестве: что надо знать>>>

"Схема простая: человек звонит людям под предлогом защиты от мошенничества, завоевывая доверие держателя карты, который диктует свои данные и коды по телефону, давая злоумышленникам возможность вывести с карт финансовые средства. Полиция повторяет призыв к гражданам проявлять бдительность", – отметили в инспекторате.

Предупреждение полиции

Банковские карты, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В Генинспекторате отметили, что ни в коем случае нельзя передавать личную информацию или данные банковской карты (номер карты, срок действия, PIN-код, трехзначный защитный код, напечатанный на обратной стороне карты и прочую информацию) в ответ на электронные письма, SMS-сообщения (даже если они приходят от имени банка), на сайтах, не предназначенных для оплаты товаров и услуг или по телефону.

"Для любых денежных переводов, вознаграждений, бонусов и прочего на банковскую карту человеку, который сделает такой перевод, нужен лишь номер карты. Если для совершения перевода, переведения вознаграждения и прочего, просят предоставить PIN-код карты, срок действия, CVV / CVC-код, необходимо встревожиться и знать, что это преступники", – отметили в полиции.

В инспекторате отметили, если позвонил представитель банка, то нужно убедиться, что этот человек действительно работает в банке.

"Если вы стали жертвой мошенников, сразу же известите полицию и банк", – добавили в инспекторате.

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