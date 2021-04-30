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Контрабанда сигарет. Архивное фото

Прокуроры пресекли крупную контрабанду сигарет на севере Молдовы

© Photo : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210430/34592048/prokurory-presekli-kontrabandu-sigaret-v-osobo-krupnykh-razmerakh-a-severe-moldovy.html

Прокуроры конфисковали партию контрабандных сигарет стоимостью в полмиллиона леев на севере Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В ночь с 29 на 30 апреля 2021 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Службой внутренней безопасности МВД (SPIA) пресекла контрабанду сигарет в особо крупных размерах. 

Инцидент произошел на берегу реки Прут вблизи села Ширэуцы, Бричанского района.

"Преступникам удалось покинуть место преступления. На месте были обнаружены: 70 коробок по 50 блоков сигарет в каждой марки Ashima китайского производства и Rhythm местного производства на стоимостью около полумиллиона леев. Также были обнаружены: надувная резиновая лодка с мотором, насос для надувания лодки и весла", – сообщили в прокуратуре.

Вскоре по горячим следам была обнаружена и ​​маршрутка, которая, также была признана орудием преступления с возможностью последующей конфискации.

Также ночью был опознан и задержан на 72 часа один из лидеров преступной группы. После предъявления обвинения прокуратура запросит ордер на его арест сроком на 30 дней.

На данный момент правоохранители пытаются установить и задержать всех причастных к делу преступников. Прокуроры PCCOCS вместе с сотрудниками SPIA также проверяют версию вовлечения сотрудников пограничной полиции, ответственных за данный участок границы.

Согласно уголовному законодательству, совершенные деяния наказываются лишением свободы от 4 до 10 лет.

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