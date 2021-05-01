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Машина патрульной полиции. Архивное фото

Необычная погоня: две "подбитые" патрульные машины и пьяная девушка на Lexus

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210501/34602263/neobychnaya-pogonya-dve-podbitye-patrulnye-mashiny-i-pyanaya-devushka-na-Lexus.html

Молодая женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила две патрульные машины в попытке скрыться от полиции.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Патрульные инспекторы вечером в пятницу попытались остановить 28-летнюю женщину, направлявшуюся в центр Кишинева со стороны сектора Ботаника. Требованиям полицейских водитель не подчинилась.

"Ее автомобиль двигался с выключенным светом в машине. Когда ее попросили остановиться, она отказалась и продолжила свой путь в центр города. Чтобы не устроить трагедию на улице, патрульные с двумя бригадами были вынуждены заблокировать ее. Водитель попыталась увернуться от наезда на патрульные машины", – сообщают в полиции. 

После остановки девушку подвергли тесту на алкоголь. Результат показал концентрацию 0,89 мг/л. 

На данный момент девушке грозит наказание за отказ остановиться по указанию полиции и за совершенное ДТП, а также нахождение в состоянии сильного опьянения за рулем автомобиля.

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