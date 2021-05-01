Пограничники конфисковали у молдаванина поддельные права и вид на жительство в Польше

Гражданин Молдовы рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение и использование поддельных документов.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Пограничная полиция обнаружила признаки подделки на водительских правах гражданина Молдовы, возвращающегося домой из Германии. При этом права, которые он предъявил во время пограничного контроля, были якобы выданы в Польше. В ходе дополнительных проверок в бумажнике мужчины был обнаружен вид на жительство в Польше также с признаками подделки, сообщили в погранслужбе.

"Инцидент произошел вчера вечером, 30 апреля, при въезде в страну, в пункте пропуска Кагул, куда явился 33-летний молдаванин из Оргеевского района для прохождения таможенных процедур. Он управлял автомобилем Peugeot, зарегистрированным в Германии.

В процессе проверки документов указанного гражданина Пограничная полиция обнаружила, что водительские права, выданные польскими властями на его имя, имеют признаки подделки, что подтверждено проверкой с помощью специального оборудования ", – сообщают пограничники.

Мужчина признал, что фальшивые документы были им получены в 2020 году за деньги, а для получения их он обратился к посредникам. По его словам, данные документы нужны были для того, чтобы легче устроиться на работу в европейских странах.

Согласно законным процедурам, документы изъяты и подлежат передаче на экспертизу. Пограничники расследуют дело в части совершения преступления, связанного с хранением и использованием фальшивых официальных документов, согласно ст. 361 Уголовного кодекса РМ.

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