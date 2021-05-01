16:53 01 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Пограничная полиция. Архивное фото

Пограничники конфисковали у молдаванина поддельные права и вид на жительство в Польше

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210501/34603561/pogranichniki-konfiskovali-u-moldavanina-poddelnye-prava-i-vid-na-zhitelstvo-v-polshe.html

Гражданин Молдовы рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение и использование поддельных документов.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Пограничная полиция обнаружила признаки подделки на водительских правах гражданина Молдовы, возвращающегося домой из Германии. При этом права, которые он предъявил во время пограничного контроля, были якобы выданы в Польше. В ходе дополнительных проверок в бумажнике мужчины был обнаружен вид на жительство в Польше также с признаками подделки, сообщили в погранслужбе.

"Инцидент произошел вчера вечером, 30 апреля, при въезде в страну, в пункте пропуска Кагул, куда явился 33-летний молдаванин из Оргеевского района для прохождения таможенных процедур. Он управлял автомобилем Peugeot, зарегистрированным в Германии.

В процессе проверки документов указанного гражданина Пограничная полиция обнаружила, что водительские права, выданные польскими властями на его имя, имеют признаки подделки, что подтверждено проверкой с помощью специального оборудования", – сообщают пограничники.

Мужчина признал, что фальшивые документы были им получены в 2020 году за деньги, а для получения их он обратился к посредникам. По его словам, данные документы нужны были для того, чтобы легче устроиться на работу в европейских странах.

Согласно законным процедурам, документы изъяты и подлежат передаче на экспертизу. Пограничники расследуют дело в части совершения преступления, связанного с хранением и использованием фальшивых официальных документов, согласно ст. 361 Уголовного кодекса РМ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

История с "похищением" подростков в Хынчештах: в полиции предоставили подробности
Массовые аресты: в поле зрения полиции – мафиозный клан

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Coc pască și vopsesc ouă: Cum se pregătesc gospodinele de Paște
Фото: испеките куличи и раскрасьте яйца – как хозяйки готовятся к Пасхе
Северный поток - 2 могут запретить. Чем ответят Россия и Германия
Видео: грозит ли запрет "Северному потоку – 2"
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться