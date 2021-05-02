Изнасилование в пасхальную ночь: что говорят в полиции

Семнадцатилетняя девушка была изнасилована в ночь на 2 мая. В Инспекторате полиции Хынчешт сообщили, что подозреваемый признал свою вину.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Житель Хынчештского района сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что его 17-летняя соседка подверглась сексуальному насилию в пасхальную ночь.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа.

Пресс-секретарь полиции Хынчешт Кристина Викол сообщила Sputnik Молдова, что около 00.20 в доме 30-летнего мужчины несовершеннолетняя употребляла алкогольные напитки вместе с хозяином дома. Впоследствии мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней вопреки ее воле.

По данным полиции, преступник признал свою вину. По данному делу начато расследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova