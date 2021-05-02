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Пограничники. Архивное фото

"Пасхальная посылка": пограничники задержали крупную партию сигарет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210502/34610057/paskhalnaya-posylka-pogranichniki-zaderzhali-krupnuyu-partiyu-sigaret.html

На берегу Прута были обнаружены около 10 000 пачек сигарет и надувная лодка. Двоих молодых людей задержали при попытке переправить груз в Румынию.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Пограничники благодаря обмену информацией с румынскими коллегами обнаружили двоих человек, приближавшихся к берегу Прута у населенных пунктов Балатина - Берза. У них при себе был груз, который, как выяснилось, они намеревались незаконно переправить через границу.

Речь идет о двоих гражданах Молдовы 18 и 28 лет.

На берегу Прута нашли пять больших коробок. При досмотре в них оказались 9990 пачек сигарет. Стоимость партии составляет порядка 200 тысяч леев.

Согласно закону, пограничники регионального управления "Запад" изъяли табачную продукцию. Расследование дела продолжается.

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет в соответствии с подпунктом c) пункта 4 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Молдова.

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