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Трагедия в Хынчештах: женщина совершила самосожжение

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210503/34614763/Tragediya-v-Khyncheshtakh-zhenschina-sovershila-samosozhzhenie.html

Шокирующий и трагический случай произошел накануне в Хынчештах: местная жительница 60 лет облила себя горючей жидкостью и подожгла.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Молодой человек, находясь у соседей в гостях, услышал крики, доносившиеся со двора его дома. Прибежав на место, он застал свою мать бездыханную и в ожогах. Трагедия разыгралась вечером 2 мая, рассказала Sputnik Молдова офицер пресс-службы Ниспоренского инспектората полиции.

Мигалка
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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По ее словам, рядом с телом погибшей была найдена бутыль с керосином.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть женщины, причину летального исхода предстоит определить после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

В настоящее время следствием установлено, что наиболее вероятной причиной трагедии стал самоподжог. Мать и сын проживали вместе, женщина употребляла алкоголь и находилась в депрессивном состоянии.

Полиция ведет расследование, ей предстоит выяснить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

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