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ДТП

Фото: нетрезвый водитель спровоцировал лобовое столкновение машин

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31916775.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210503/34616584/Foto-netrezvyy-voditel-sprovotsiroval-lobovoe-stolknovenie-mashin.html

Серьезное ДТП произошло этим утром недалеко от села Лэпушна Хынчештского района: в результате аварии помощь медиков потребовалась 10-летнему ребенку.

КИШИНЕВ, 3 мая   – Sputnik. Офицер пресс-службы Ниспоренского инспектората полиции Кристина Викол сообщила Sputnik Молдова, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб и съехали с трассы.

Accident în satul Lăpușna
© Photo : IP Hâncești
ДТП у села Лэпушна

ДТП произошло на въезде в село Лэпушна.

В результате 10-летней девочке потребовалась медицинская помощь. Оба водителя прошли тестирование на алкоголь, в результате выяснилось, что у одного из участников аварии в выдыхаемом воздухе алкоголя содержалось 0.54 мг/литр.

Accident în satul Lăpușna
© Photo : IP Hâncești
ДТП у села Лэпушна

Начато уголовное дело по факту управления транспортным средством в нетрезвом виде.

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