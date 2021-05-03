Фото: нетрезвый водитель спровоцировал лобовое столкновение машин

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Офицер пресс-службы Ниспоренского инспектората полиции Кристина Викол сообщила Sputnik Молдова, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб и съехали с трассы.
ДТП произошло на въезде в село Лэпушна.
В результате 10-летней девочке потребовалась медицинская помощь. Оба водителя прошли тестирование на алкоголь, в результате выяснилось, что у одного из участников аварии в выдыхаемом воздухе алкоголя содержалось 0.54 мг/литр.
Начато уголовное дело по факту управления транспортным средством в нетрезвом виде.
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