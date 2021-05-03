Фото: нетрезвый водитель спровоцировал лобовое столкновение машин

Серьезное ДТП произошло этим утром недалеко от села Лэпушна Хынчештского района: в результате аварии помощь медиков потребовалась 10-летнему ребенку.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Офицер пресс-службы Ниспоренского инспектората полиции Кристина Викол сообщила Sputnik Молдова, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб и съехали с трассы.

© Photo : IP Hâncești ДТП у села Лэпушна

ДТП произошло на въезде в село Лэпушна.

В результате 10-летней девочке потребовалась медицинская помощь. Оба водителя прошли тестирование на алкоголь, в результате выяснилось, что у одного из участников аварии в выдыхаемом воздухе алкоголя содержалось 0.54 мг/литр.

© Photo : IP Hâncești ДТП у села Лэпушна

Начато уголовное дело по факту управления транспортным средством в нетрезвом виде.

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