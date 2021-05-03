15:40 03 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Автомобиль

Починил машину, а потом угнал из-под носа хозяина: правонарушитель задержан

© Pixabay / Skitterphoto
Происшествия
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210503/34616993/Pochinil-mashinu-a-potom-ugnal-iz-pod-nosa-khozyaina-pravonarushitel-zaderzhan.html

Мужчина пригласил автослесаря, отремонтировавшего его машину, на застолье, а тот ответил черной неблагодарностью и автомобиль угнал.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая – Sputnik. С заявлением об угоне автомобиля в тираспольское Управление внутренних дел обратился 50-летний житель Ближнего Хутора. Машину нашли, она была припаркована во дворе дома на одной из улиц.

Правоохранители выяснили, что накануне сельчанин ремонтировал машину в одном из автосервисов.

Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе.
© Sputnik / Vadim Rusu
Топ самых угоняемых автомобилей в Кишиневе
"За то, что мастер помог и вышел на работу в праздник, автовладелец решил его отблагодарить, пригласил домой, вместе выпивали. В какой-то момент хозяин уснул. Когда проснулся, не обнаружил ни гостя, ни своей иномарки", - рассказали в пресс-центре МВД Приднестровья.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники Автоинспекции нашли пропавший автомобиль. Угонщик не успел выехать за пределы села. Правонарушитель задержан. Иномарка помещена на штрафстоянку автоинспекции Управления внутренних дел города Тирасполь. Проводится доследственная проверка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как уберечься от угона - ликбез для автовладельцев от кишиневской полиции
Топ самых угоняемых марок авто за 2020 год в столице Молдовы
Теги:
угонщик, угон, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться