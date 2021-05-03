Починил машину, а потом угнал из-под носа хозяина: правонарушитель задержан

Мужчина пригласил автослесаря, отремонтировавшего его машину, на застолье, а тот ответил черной неблагодарностью и автомобиль угнал.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая – Sputnik. С заявлением об угоне автомобиля в тираспольское Управление внутренних дел обратился 50-летний житель Ближнего Хутора. Машину нашли, она была припаркована во дворе дома на одной из улиц.

Правоохранители выяснили, что накануне сельчанин ремонтировал машину в одном из автосервисов.

"За то, что мастер помог и вышел на работу в праздник, автовладелец решил его отблагодарить, пригласил домой, вместе выпивали. В какой-то момент хозяин уснул. Когда проснулся, не обнаружил ни гостя, ни своей иномарки", - рассказали в пресс-центре МВД Приднестровья.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники Автоинспекции нашли пропавший автомобиль. Угонщик не успел выехать за пределы села. Правонарушитель задержан. Иномарка помещена на штрафстоянку автоинспекции Управления внутренних дел города Тирасполь. Проводится доследственная проверка.

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