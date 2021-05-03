Авария в Шолданештах: машина разбита вдребезги

В Шолданешском районе произошла серьезная авария. В больницу попали двое молодых людей, машина, в которой они находились, вылетела с дороги и ударилась о дерево.
КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Пресс-секретарь Инспектората полиции Шолданешт Елена Бэетрэу уточнила для Spuntik Moldova, что авария произошла недалеко от села Олишкань. За рулем автомобиля BMW находился 25-летний мужчина.
Как пояснили в ведомстве, водитель совершил обгон в месте, где была плохая видимость. В этот момент навстречу ехала другая машина. Чтобы избежать столкновения, водитель BMW пытался увернуться, потерял управление, в результате чего машина слетела с дороги и въехала в дерево. И водителю, и его пассажиру потребовалась медицинская помощь. Оба были экстренно госпитализированы в районную больницу Шолдэнешть.
К истории Кишинева объективно начали относиться только в последние два-три десятилетия, но знания о его городской структуре в лучшем случае остались на прежнем уровне, не говоря уже о тех гипотезах, которые превратились с течением времени в мифы.