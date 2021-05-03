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ДТП в Шолданештах

Авария в Шолданештах: машина разбита вдребезги

© Photo : IP Șoldănești
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210503/34617376/Avariya-v-Sholdaneshtakh-mashina-razbita-vdrebezgi.html

В Шолданешском районе произошла серьезная авария. В больницу попали двое молодых людей, машина, в которой они находились, вылетела с дороги и ударилась о дерево.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Пресс-секретарь Инспектората полиции Шолданешт Елена Бэетрэу уточнила для Spuntik Moldova, что авария произошла недалеко от села Олишкань. За рулем автомобиля BMW находился 25-летний мужчина.

ДТП
© Sputnik / Mihai Caraus
Нетрезвый водитель спровоцировал лобовое столкновение машин
Как пояснили в ведомстве, водитель совершил обгон в месте, где была плохая видимость. В этот момент навстречу ехала другая машина. Чтобы избежать столкновения, водитель BMW пытался увернуться, потерял управление, в результате чего машина слетела с дороги и въехала в дерево. И водителю, и его пассажиру потребовалась медицинская помощь. Оба были экстренно госпитализированы в районную больницу Шолдэнешть.

Accident grav în raionul Șoldănești
© Photo : IP Șoldănești
ДТП в Шолданештах

Водитель прошел алкотест на аппарате Drager, результат показал, что он не употреблял алкоголь. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства аварии.

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Теги:
авария

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