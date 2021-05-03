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На пороховой бочке: какие небезопасные находки могут поджидать на даче

© CC0 / Pixabay / terimakasih0
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210503/34619048/Na-porokhovoy-bochke-kakie-nebezopasnye-nakhodki-mogut-zhdat-na-dache.html

С опасной находкой жительница Первомайска столкнулась, разбирая вещи. Оказалось, "свинью" в виде боеприпасов женщине подложил ее собственный сын.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая – Sputnik. Жительница Первомайска наводила порядок на дачном участке в Незавертайловке и обнаружила боеприпасы. Оказалось, это находки сына, которые он запамятовал сдать в правоохранительные органы.

"О находке женщина сразу сообщила в Слободзейский районный отдел внутренних дел. В село прибыла следственно-оперативная группа", - отметили в МВД Приднестровья.

С места происшествия изъяли восемь патронов разного калибра и пистолет Reck с маркировкой Made in Germany ("Сделано в Германии"). Оружие и боеприпасы будут направлены на экспертизу.  

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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В ходе дознания было установлено, что год назад 39-летний сын заявительницы нашел боеприпасы возле мусорной свалки недалеко от села Незавертайловка. Все находки принес на дачу и спрятал. Мужчина сказал, что собирался сообщить в правоохранительные органы, но забыл, так как редко появлялся на даче.

По данному факту проводится разбирательство.

За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств законодательством Приднестровья предусмотрена уголовная ответственность. Санкция по этой статье Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Теги:
боеприпасы, Приднестровье

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