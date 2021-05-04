Весело за рулем: какие оправдания находят нетрезвые водители

Во время пасхальных праздников патрульные выявили на дорогах республики почти 70 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Патрульная полиция с 1 по 3 мая зафиксировала тысячи нарушений правил дорожного движения, наиболее частым из которых стало превышение скоростного режима – более 860 случаев. Десятки автомобилей были остановлены для проверки водителей на наличие алкоголя в крови.

"Таким образом, было задержано на дорогах 67 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. У одного из них обнаружили концентрацию алкоголя в крови 1,40 мг/л. Его остановили 3 мая около 12.00 на улице Дечебал в Унгенах", – сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

У мужчины 44 лет не оказалось водительских прав, так как его прежде уже задерживали за вождение в нетрезвом виде. Более того, оказалось, что водителя четвертый раз ловят в пьяном виде за рулем. На вопрос патрульного, почему он сел за руль в таком состоянии, правонарушитель невозмутимо ответил: "Праздник же".

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности за эти три дня также отреагировали на 120 запросов от граждан, звонивших в службу 112.

За этот период произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 27 человек получили травмы. В 2020 году в эти дни произошло 13 ДТП, в результате которых два человека погибли и 13 получили травмы, а в 2019 году – 34 аварии, повлекшие шесть смертей и 45 травм.

Патрульные призывают участников дорожного движения придерживаться спокойного стиля вождения, двигаться с небольшой скоростью, адаптируясь к дорожным условиям, а также выполнять каждый маневр только после полной страховки.

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