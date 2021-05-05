В пожаре в Хынчештском районе погиб 49-летний мужчина

По предварительным данным, причиной трагедии стала беспечность погибшего и пагубное пристрастие к курению.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Вечером четвертого мая пожарные расчеты хынчештского филиала Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям были направлены на тушение возгорания в жилом доме в селе Сэрата Галбенэ.

Сообщается, что тревожный звонок поступил в службу 112 в 20.15. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был уже полностью охвачен пламенем, для того, чтобы его погасить, расчетам понадобилось около 45 минут.

"Пожар уничтожил все, что находилось внутри помещения площадью 12 квадратных метров. Борясь с огнем, пожарные обнаружили в доме обгоревшее тело 49-летнего мужчины. Согласно данным предварительного расследования, возгорание, повлекшее смерть мужчины, произошло из-за неосторожного курения", – сообщается на официальном интернет-ресурсе ведомства.

Все обстоятельства и причины пожара продолжают выяснять специалисты.

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