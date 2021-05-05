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Задержание. Архивное фото

В Молдове два азербайджанца вымогали у турка более полутора миллионов леев

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
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Один из вымогателей уже задержан молдавской полицией, другой объявлен в международный розыск. Обоим грозит 15-летний тюремный срок.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Молдавское полицейское ведомство сообщило пятого мая о том, что его сотрудники пресекли шантаж, совершавшийся на территории страны в отношении 45-летнего выходца из Турции двумя гражданами Азербайджана.

"Подозреваемые, угрожая потерпевшему пистолетом, завладели его автомобилем марки Range Rover. Затем, вновь угрожая оружием, потребовали у жертвы "возврата" 1 600 000 леев несуществующего долга. Личности подозреваемых были установлены благодаря совместным действиям Управления по борьбе с организованной преступностью, Главного управления уголовного розыска и сотрудников Бюро по миграции", – сообщает официальный сайт Генинспектората полиции.

В данный момент один подозреваемый задержан и помещен под арест на 30 суток, второй объявлен в международный розыск. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье "Шантаж в особо крупных размерах". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит заключение на срок от 13 до 15 лет.

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