В Молдове два азербайджанца вымогали у турка более полутора миллионов леев

Один из вымогателей уже задержан молдавской полицией, другой объявлен в международный розыск. Обоим грозит 15-летний тюремный срок.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Молдавское полицейское ведомство сообщило пятого мая о том, что его сотрудники пресекли шантаж, совершавшийся на территории страны в отношении 45-летнего выходца из Турции двумя гражданами Азербайджана.

"Подозреваемые, угрожая потерпевшему пистолетом, завладели его автомобилем марки Range Rover. Затем, вновь угрожая оружием, потребовали у жертвы "возврата" 1 600 000 леев несуществующего долга. Личности подозреваемых были установлены благодаря совместным действиям Управления по борьбе с организованной преступностью, Главного управления уголовного розыска и сотрудников Бюро по миграции", – сообщает официальный сайт Генинспектората полиции.

В данный момент один подозреваемый задержан и помещен под арест на 30 суток, второй объявлен в международный розыск. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье "Шантаж в особо крупных размерах". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит заключение на срок от 13 до 15 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova