Трое подростков бежали из колонии - кто они

Из колонии № 10 совершили побег три подростка. Администрация пенитенциарных учреждений Молдовы сообщает данные о беглецах и просит всех, кому известно их местонахождение, связаться с правоохранительными органами.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Во вторник вечером, четвертого мая, трое подростков 17 и 18 лет, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении № 10, расположенном в селе Гоян коммуны Чореску, совершили побег.

Как сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений РМ, беглецы сумели сломать решетку на окне ванной комнаты, выбрались на крышу здания и благополучно скрылись в неизвестном направлении.

НАПУ опубликовала данные бежавших подростков, рассчитывая на содействие граждан, которые могут знать об их нынешнем местоположении.

Первого беглеца зовут Кэтэлин Калугин, 2004 года рождения, уроженец Унген, приговорен к двум годам и семи месяцам за кражу со взломом.

Второй – Ион Глоба, 2003 года рождения, уроженец села Пересечена Оргеевскго района, отбывает наказание сроком год и четыре месяца за кражу.

Третьего зовут Георге Турку, 2003 года рождения, уроженец села Кобуска Веке Новоаненского района. Приговорен к 10 годам за кражу, грабеж и изнасилование.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что этот побег добавит к срокам всех троих еще по шесть лет.

Национальная администрация пенитенциарных учреждений просит всех, кто знает, где могут скрываться беглецы, звонить по следующим номерам:

0 (22) 40-97-87, 0 (22) 35-08-90; 078777450. Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

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