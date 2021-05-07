Задержан вымогатель, шантажировавший женщину ее интимными фото

Боясь публикации пикантных материалов, жертва некоторое время безропотно платила шантажисту, но в итоге все же решилась обратиться в полицию.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. 22-летний уроженец села Сипотены Каларашского района разработал удачную, по его мнению, схему шантажа и некоторое время угрозами вымогал у молодой женщины различные суммы денег.

Пострадавшая обратилась в полицию.

"В результате действий, предпринятых сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и Главного инспектората уголовных расследований, было установлено, что в течение двух лет подозреваемый совместно с неустановленными пока лицами, завладев видеозаписями и фотографиями жертвы, носящими интимный характер, вымогали у женщины деньги, угрожая опубликовать материалы в социальных сетях", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.

В итоге шантажист получил от потерпевшей в общей сложности 74 000 леев.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет или штраф до 177 тысяч леев.

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