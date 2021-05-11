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Полиция

Пьяный за рулем – в ДТП в Ниспоренах пострадали пятеро человек

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210511/34700098/pyanyj-za-rulem-dtp-nisporeni-postradali-pyatero.html

Полиция отмечает, что число нетрезвых водителей на дорогах страны резко выросло в праздничные и поминальные дни.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Очередное дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное нетрезвым водителем, произошло в Ниспоренском районе.

Около 03.15 во вторник на трассе Ниспорены - Милешты недалеко от села Пэручены 26-летний мужчина за рулем автомобиля Dacia на высокой скорости не справился управлением и вылетел с шоссе.

В машине находились еще четверо человек: двое мужчин 27 и 30 лет, 22-летняя женщина и 15-летний подросток. Всем пятерым была оказана медицинская помощь без госпитализации в больницу.

По сообщению правоохранительных органов, у водителя наблюдались все признаки опьянения, однако он отказался от экспресс-тестирования на месте.

Полиция ведет расследование инцидента.

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Теги:
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