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Пожарная и полицейская машины. Архивное фото

Десятки ЧП во время праздников: спасатели рассказали о случившемся в выходные

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210511/34700908/desyatki-chp-vo-vremya-prazdnikov-spasateli-rasskazali-o-sluchivshemsya-v-vykhodnye.html

Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций за минувшие выходные отреагировали на 94 вызова. Спасатели рассказали о самых рискованных ситуациях.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС), за три дня отдыха спасатели и пожарные провели 94 выезда для ликвидации последствий ЧП.

"Действия сотрудников ГИЧС были направлены на тушение пожаров, очагов возгорания, разблокирование, а также спасательные работы", – говорится в сообщении ведомства.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
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Утром 11 мая в Оргееве загорелась крыша дома на улице Тинеретулуй, 12. Телефонный звонок в службу 112 поступил в 13.13. Две команды спасателей локализовали возгорание, не позволив огню распространиться. В результате никто не пострадал.

Другой случай, когда потребовалось вмешательство пожарных, произошел в селе Новые Мерены Новоаненского района.

Огонь охватил часть заброшенного детского сада. Звонок поступил в 04.53. На месте работали две бригады пожарных. Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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