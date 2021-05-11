Десятки ЧП во время праздников: спасатели рассказали о случившемся в выходные

Утром 11 мая в Оргееве загорелась крыша дома на улице Тинеретулуй, 12. Телефонный звонок в службу 112 поступил в 13.13. Две команды спасателей локализовали возгорание, не позволив огню распространиться. В результате никто не пострадал.
Другой случай, когда потребовалось вмешательство пожарных, произошел в селе Новые Мерены Новоаненского района.
Огонь охватил часть заброшенного детского сада. Звонок поступил в 04.53. На месте работали две бригады пожарных. Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.