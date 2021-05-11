Начальник одного из участков погранполиции задержан по подозрению в контрабанде

Продолжается расследование дела о контрабанде сигарет на сумму около полумиллиона леев. Партия сигарет была обнаружена на берегу реки Прут, у села Ширэуцы Бриченского района.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Начальник одного из участков погранполиции на молдавско-румынской границе арестован на 15 дней по подозрению в причастности к контрабанде сигарет в особо крупных масштабах, сообщает в своем пресс-релизе ведомство.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам седьмого мая провела обыски в домах и кабинетах сотрудников пограничной полиции на севере страны. В результате были изъяты документы и мобильные телефоны, которые, предположительно, использовались для незаконной деятельности.

"В тот же день на основании обоснованного подозрения в причастности к расследуемому преступлению был задержан начальник участка пограничной полиции. Восьмого мая сотруднику милиции были предъявлены обвинения в участии в попытке контрабанды подакцизных товаров", - рассказывают прокуроры.

Спустя день после задержания, девятого мая, судьи Кишиневского суда постановили поместить пограничника под стражу сроком на 15 дней.

"Поскольку прокуратура запросила 30-дневный срок для обеспечения объективного расследования, это заключение было оспорено в Апелляционном суде Кишинева", - сообщают прокуроры.

Прокуратура также обжаловала ордер на арест, выданный на 15 суток, в отношении одного из лидеров преступной группы, задержанного 30 апреля этого года.

Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля 2021 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой внутренней безопасности МВД (SPIA) пресекла контрабанду сигарет в особо крупных размерах.

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