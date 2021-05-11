Задержанный по делу судьи Чауса арестован на 30 суток

Мужчина был задержан при въезде в страну, сообщает Генеральная прокуратура. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает об аресте на 30 дней одного из участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Мужчина был задержан 11 мая по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну, сообщает Генеральная прокуратура.

Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.

Мужчина был задержан группой сотрудников прокуратуры, Национального инспектората расследований и оперативниками уголовного розыска Генерального инспектората полиции.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет, сообщает ведомство.

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