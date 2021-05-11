Задержанный по делу судьи Чауса арестован на 30 суток

Мужчина был задержан при въезде в страну, сообщает Генеральная прокуратура. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.
КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает об аресте на 30 дней одного из участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Мужчина был задержан 11 мая по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну, сообщает Генеральная прокуратура.