Гречаная: глубоко соболезную родным погибших при стрельбе в Казани

Спикер молдавского парламента глубоко потрясена трагедией, произошедшей в одной из школ города Казани Республики Татарстан Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в казанской трагедии. Об этом спикер парламента написала в своем Facebook.

"Жестокое нападение обернулось огромной трагедией для семей погибших детей и взрослых. Нам всем надо быть более чуткими и внимательными к нашим детям, к миру вокруг нас, чтобы такое никогда и нигде не повторилось!" - написала Гречаная в соцсети.

Ранее во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестный открыл стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены.

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан.

Расследованием стрельбы в Казани займется центральный аппарат Следственного комитета России.

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