Кошмарное ДТП в Фалештах: женщина погибла, садясь в авто к своему сыну

В полиции предоставили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром в четверг на парковке стадиона в Фалештах.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в четверг в городе Фалешты, в результате аварии погибла женщина. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Инцидент зарегистрирован около 09.00 на парковке возле городского стадиона. Как рассказали в полиции, 63-летняя жительница Фалешт пыталась сесть на пассажирское сиденье в машину Audi, принадлежащую ее 44-летнему сыну. Транспортное средство находилось на парковке. В этот момент двигавшийся автомобиль Volkswagen зажал женщину между транспортными средствами.

За рулем Volkswagen находился 36-летний мужчина – житель села Кэлугар Фалештского района. Тест на алкоголь показал отрицательный результат.

"В результате аварии женщина получила многочисленные травмы. Ее доставили в районную больницу Фалешт, где она в скором времени скончалась", – отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное дело, следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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